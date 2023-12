Cecot augmenta la seva oferta formativa en IA davant el "creixent" interès de les empreses

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha augmentat la seva oferta formativa en intel·ligència artificial (IA) en vista del creixent interès de les empreses a orientar-se cap a aquest àmbit, informa en un comunicat d'aquest divendres.

La directora de Formació i Desenvolupament de la patronal, Eulàlia Martínez, ha valorat que "encara no hi ha prou experts en el mercat, amb prou trajectòria, com per cobrir tota la demanda que es genera" amb la introducció de la IA.

La integrant de l'equip de formadors, Laia Morales, ha sostingut que aquesta tecnologia "està canviant la manera en la qual les empreses operen i competeixen en el mercat global".