Cecot atorga a Joan Planes (Fluidra) el reconeixement a la Personalitat 2024

També premia Coca-Cola Europacific Partners, Comexi, Mat, Torrons Vicens o Azbil Telstar

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha atorgat al fundador i president d'honor de Fluidra, Joan Planes, el reconeixement a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria empresarial, informa la patronal en un comunicat aquest divendres.

L'acte de lliurament dels guardons es farà el pròxim 21 d'octubre durant el sopar de la Nit de l'Empresa, que se celebrarà a L'Auditori de Barcelona.

Cecot també ha atorgat el reconeixement a l'Eficiència Energètica i Sostenibilitat --patrocinat pel Port de Barcelona-- a Coca-Cola Europacific Partners.

Per la seva banda, el reconeixement a la Transformació digital del sector indústria --patrocinat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)-- ha estat per a Comexi, i del sector serveis --patrocinat per eDiversa Group--, a Mat Product & Technology.

El reconeixement al Comerç Innovador, que té el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat, ha estat per a Torrons Vicens.

RESTA DE PREMIS

Cecot també ha atorgat el reconeixement a la jove iniciativa empresarial --promogut per Cercle Cecot de Joves Empresaris i patrocinat per Occident-- a Centres Mercè Torguet.

El 9è Reconeixement CaixaBank a la Pime responsable ha estat per a Escola Ginebró i el 7è Premi Vitaly Empresa Saludable, per a Azbil Telstar.

Finalment, el reconeixement a l'impuls de l'associacionisme empresarial ha estat per a l'Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil i per al Gremi de la Fusta.