Cecot assegura que l'actualització del Govern de les despeses de locomoció s'ha quedat "curta"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha assegurat que l'aprovació d'un nou import de les dietes per a despeses de locomoció per part del Govern s'ha quedat "curt" perquè no han tingut en compte la inflació i els costos dels carburants, assenyala en un comunicat aquest divendres.

L'import ha passat de 0,19 euros per quilòmetre, pactat el 2005, a 0,26 i, malgrat que Cecot ha celebrat l'actualització perquè ha estat "una reivindicació empresarial reiterada els últims anys", ha lamentat que no hagi pujat més.

L'assessor fiscal de Cecot, Enric Rius, ha justificat que l'actualització és insuficient perquè s'incrementa un 37% malgrat que "la inflació acumulada ha pujat més del 44%" i ha criticat que la mesura s'ha aprovat en clau electoral.