La Cecot aplega 200 professionals de recursos humans en una trobada

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La Trobada de Professionals de Recursos Humans 2026 del Club Cecot de Recursos Humans ha reunit prop de 200 professionals per compartir experiències, coneixement i bones pràctiques en la gestió de persones.
La trobada ha posat en valor la convivència entre diferents generacions, el lideratge dels comandaments intermedis i la necessitat de construir organitzacions capaces d'atreure i desenvolupar el talent, informa Cecot en un comunicat aquest divendres.
El president del Club Cecot de Recursos Humans, Àngel Buxó, ha subratllat la importància de crear espais de trobada entre professionals per compartir coneixement i afrontar conjuntament els nous desafiaments que planteja la gestió del talent.
La primera ponència, a càrrec de la psicòloga executiva Ivette Castro, s'ha centrat en els equips intergeneracionals i ha defensat que el veritable repte és aconseguir que persones amb experiències, ritmes i expectatives diferents comparteixin criteris i avancin en una mateixa direcció.
A més a més, la fidelització del talent i la incorporació de les noves generacions en el mercat laboral han protagonitzat el bloc 'Casos d'èxit en primera persona', conduït pel secretari general de Cecot, Oriol Alba.