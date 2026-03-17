La Cecot alerta que la "deterioració" dels polígons industrials posa en risc la competitivitat

La patronal demana reforçar la base industrial, clau per suportar escenaris complexos
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha alertat que la "deterioració" dels polígons industrials posa en risc la competitivitat de l'economia catalana, per la qual cosa ha demanat un pla específic en inversió i una governança més efectiva.
Així ho indica aquest dimarts després de publicar un informe elaborat sobre les carències i condicions per modernitzar els polígons, a través de les infraestructures, la seguretat, la mobilitat, l'energia, el talent i la governança, informa en un comunicat.
El seu president, Xavier Panés, ha destacat que la millora dels polígons "no només és una actuació puntual sobre l'entorn productiu, sinó una peça clau d'una estratègia més àmplia per reforçar el pes de la indústria en l'economia catalana".
Ha destacat que un polígon ha d'estar ben mantingut, segur, ben connectat i adaptat a les necessitats actuals --tant en infraestructures com en tramitació administrativa, serveis, energia o talent-- i que tot és "una condició indispensable per retenir inversions, facilitar ampliacions i atreure nous projectes".
"DÈFICITS ACUMULATS"
La Cecot considera que, malgrat que els polígons concentren gran part de l'activitat productiva, l'ocupació i la base fiscal dels municipis, el seu informe aprofundeix en un conjunt de dèficits acumulats en infraestructures, serveis, planificació i governança que impacten de manera directa en la competitivitat.
Per això, la patronal defensa que incrementar la base industrial és determinant per guanyar resiliència, generar valor afegit i garantir ocupació de qualitat, "especialment en un escenari internacional marcat per tensions geopolítiques, disrupcions en les cadenes de subministrament i una creixent competència global".
En aquest sentit, alinea aquest plantejament amb les estratègies europees orientades a reforçar la sobirania industrial i l'autonomia estratègica, posant en valor el paper del sòl industrial i els polígons com a infraestructures essencials per sostenir aquesta capacitat productiva i evitar deslocalitzacions.
En concret, constata un "dèficit històric d'inversions" en paviments, voreres, enllumenat i sistemes de drenatge eficient, i també posa el focus en l'obsolescència del parc edificat amb naus, que a parer seu no responen als requeriments logístics i energètics actuals.