Cecot afirma que els pressupostos a Catalunya permeten recuperar la capacitat d'acció econòmica

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Cecot ha destacat la importància de l'acord per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026 que, més enllà del contingut específic de l'acord, considera una "condició imprescindible" perquè Catalunya recuperi la capacitat de planificació, execució i impuls de polítiques econòmiques, informa aquest dimarts en un comunicat.
El president de la patronal, Xavier Panés, ha defensat que "Catalunya necessita pressupostos per continuar avançant, per decidir i per activar projectes essencials tant per a la ciutadania com per a l'activitat econòmica".
En aquesta línia, la patronal ha explicat que comptar amb uns pressupostos aprovats "no és una finalitat en si mateix, sinó una eina imprescindible" per garantir el progrés econòmic i social, i ha destacat que les polítiques públiques han de mantenir una orientació cap al reforç del teixit productiu i la millora de la competitivitat.