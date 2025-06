Cecot aborda els reptes de l'ocupació i la captació de talent amb la Generalitat i el SOC

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha acollit aquest dimecres una trobada amb el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, i el director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, per abordar els reptes de l'ocupació i la captació de talent a Catalunya, informa en un comunicat.

La visita ha comptat amb la presència del secretari general de Cecot, Oriol Alba; la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez, i membres del Club Cecot de Directius de Recursos Humans.

Ramos ha expressat la preocupació de la Generalitat per la manca de professionals en alguns sectors i ha subratllat "la necessitat de potenciar la formació professional", a més de l'atracció de talent.

En aquest sentit, ha detallat que cal dur a terme polítiques coordinades amb el sistema educatiu i les empreses.

Castellana, per la seva banda, ha destacat l'orientació del SOC cap a les empreses com a "aliats per ajudar-les a captar i retenir talent".