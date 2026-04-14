El CEC demana "vigilància davant el repunt inflacionista" derivat del conflicte a l'Orient Mitjà

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha demanat "vigilància davant el repunt inflacionista" derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i ha advertit que la pujada de l'IPC deteriora els nivells de renda real de les famílies, informa aquest dimarts en un comunicat.
El degà de l'entitat, Carles Puig de Travy, assenyala que les dades del mes de març "tensionen l'economia i mantenen la bretxa de preus" entre Espanya i l'eurozona, incidint en la competitivitat.
En aquest sentit, ha assenyalat que les pròximes setmanes i mesos poden ser complexos quant a l'impacte negatiu del conflicte bèl·lic "atès que la inflació continuarà tenint un comportament negatiu i possiblement el Banc Central Europeu hagi d'apujar els tipus d'interès".