El CEC alerta sobre la "volatilitat" dels factors que han moderat la inflació al gener

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha alertat sobre la "volatilitat" dels factors que han moderat la inflació del gener, ha informat en un comunicat aquest divendres.
L'índex de preus de consum (IPC) va retallar la seva taxa interanual al gener cinc dècimes, fins al 2,4%, el nivell més baix des del juny, a causa de la baixada de preus dels carburants per a vehicles personals i a l'evolució dels de l'electricitat, segons dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El CEC ha valorat positivament aquests resultats ja que "suposa trencar la tendència al manteniment de la inflació al voltant del 3% dels últims mesos" i permet acostar-se a la mitjana de l'eurozona, del 2%.
No obstant això, el degà de l'entitat col·legial, Carles Puig de Travy, ha destacat que aquest comportament està condicionat per "evolució volàtil dels preus energètics, que dona a la millora una volatilitat relativa, que hem de saber gestionar".
Ha puntualitzat que els preus de l'electricitat han pujat aquest any en menys proporció que l'any passat, mentre que els preus dels carburants i lubricant per a vehicles personals han disminuït davant l'augment de gener del 2025.