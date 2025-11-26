Publicat 26/11/2025 18:08

La CE distingeix la Generalitat per la seva implementació de la IA per elaborar informes ambientals

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, i el director del programa GovTech Catalonia, Daniel Marco
La Comissió Europea (CE) ha distingit la Generalitat en els Best Cases Awards de SEMIC per la implementació de la intel·ligència artificial (IA) en l'elaboració d'informes ambientals, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dimecres.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, ha posat en valor la feina per "avançar en l'ús de la IA per fer els serveis públics més eficients i més propers a la ciutadania".

La generació d'aquests informes amb IA permet "agilitzar i facilitar la feina dels tècnics responsables d'autoritzar o avaluar l'impacte" de les activitats i projectes al medi natural, ha explicat la Conselleria.

