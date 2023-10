El CdRep vota a partir de dimarts si han de "promoure el bloqueig" de la investidura de Sánchez

Els 103.294 membres de l'entitat podran votar fins al 23 d'octubre



BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

Les bases del Consell de la República (CdRep), presidit per Carles Puigdemont, votaran a partir de dimarts i fins al dilluns 23 d'octubre si els partits independentistes catalans han de "promoure el bloqueig" de la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"El Consell de la República ha de promoure el bloqueig a la investidura del president de l'Estat espanyol per part dels partits independentistes catalans?", pregunta el text de la consulta que recull el butlletí del CdRep.

Un membre registrat del CdRep va impulsar a finals de juliol la proposta i va aconseguir els avals necessaris per tirar-la endavant --un 1% dels registrats--, per la qual cosa va aconseguir que se sotmeti a votació dels afiliats.

La votació començarà dimarts a les 9.00 hores i acabarà el dilluns 23 a les 18.00 hores, i la publicació dels resultats provisionals tindrà lloc l'endemà atès que fins al 27 es podran presentar reclamacions i el 2 de novembre es farà la proclamació dels resultats definitius.

103.294 MEMBRES

El CdRep, que compta amb 103.294 membres registrats, vol actuar en tots els fronts necessaris perquè es reconegui el dret a l'autodeterminació i té com a objectiu "aconseguir la materialització de la república catalana, d'acord amb el mandat dels ciutadans de Catalunya expressat en el referèndum de l'1-O".

L'entitat està formada per l'Assemblea de Representants, que defineixen com el "parlament" del CdRep i que està format per 121 membres, els quals tenen la funció de controlar la cúpula del govern de l'entitat, que encapçala Puigdemont.