El CdRep critica la política d'infraestructures "deliberadament negligent" de l'Estat

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la República (CdRep) ha criticat aquest dijous la política d'infraestructures "deliberadament negligent" de l'Estat a Catalunya pel col·lapse a Rodalies.
En un comunicat, consideren que l'"infrafinançament crònic, la manca d'inversió sostinguda i una gestió centralitzada que prioritza criteris polítics per sobre de les necessitats reals" dels ciutadans provoca un sistema ferroviari obsolet, fràgil i incapaç de garantir un servei digne.
"Es tracta d'un model d'estat que considera Catalunya una colònia a explotar, a extreure riquesa sense el més mínim interès en la vida dels ciutadans", destaquen.
Segons l'entitat independentista, només serà possible tenir un sistema ferroviari modern i fiable quan Catalunya sigui independent i pugui disposar dels diners que generen els seus ciutadans.
"Mentre les decisions clau es continuïn prenent des de Madrid, el maltractament estructural persistirà", avisen.