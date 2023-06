El CdRep crida l'independentisme a votar massivament per poder "bloquejar" la investidura

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República (CdRep), que encapçala l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha cridat l'independentisme a participar de manera massiva en les eleccions generals del 23 de juliol per tenir prou força "per poder bloquejar la investidura".

En un comunicat, demanen que les forces independentistes que s'hi presenten als comicis assumeixin el compromís de "no garantir l'estabilitat política de cap govern espanyol que no es comprometi inequívocament amb la resolució del conflicte, basada en l'amnistia i el respecte al dret a l'autodeterminació".

Tot això, segons el CdRep, exigeix que aquests partits independentistes aconsegueixin "el màxim pes parlamentari possible, de tal manera que es converteixin en un actor prou nombrós per poder bloquejar la investidura".

Per aconseguir-ho, l'entitat argumenta que cal votar en aquests comicis: "Per la mateixa raó que cap partit unionista no demanaria mai l'abstenció entre els seus electors com una manera de combatre l'independentisme, el CdRep fa una crida a la participació massiva de l'independentisme".

També reclamen la importància d'aconseguir "la unitat estratègica entre les forces independentistes" per evitar escenaris com el de l'Ajuntament de Barcelona, en què el PSC, els comuns i el PP van sumar els seus vots per evitar que Xavier Trias fos l'alcalde.

Després de ser conscients de la desafecció que hi ha entre les bases independentistes, han instat els partits a "rectificar les estratègies de desunió i la negociació estèril amb Espanya" i a treballar conjuntament per l'autodeterminació del poble català.