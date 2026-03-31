El CdRep crida a la "desobediència institucional" davant la sentència sobre el català a l'escola

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El Consell de la República (CdRep) ha expressat aquest dimarts el seu rebuig absolut a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anul·la parcialment el decret sobre el català a l'escola, i ha cridat a la "desobediència institucional i cívica i a no acceptar resolucions injustes dels tribunals de l'ocupant".
En un comunicat, l'entitat qualifica la decisió judicial d'ofensiva deliberada contra la llengua i la cohesió social, i assegura que en un estat independent el català "seria l'única llengua oficial, plenament garantida en tots els àmbits".
"Dins l'actual marc imposat no hi ha cap mena de possibilitat de gaudir de garanties reals per a la supervivència i la normalització del català", ha conclòs.