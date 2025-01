El CdRep convoca oficialment les eleccions per elegir president després de la sortida de Puigdemont

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La junta gestora del Consell de la República (CdRep) ha publicat aquest dimarts el decret de convocatòria d'eleccions a la presidència de l'entitat entre el 8 i 12 de febrer, després que del president de Junts, Carles Puigdemont, decidís deixar el càrrec al novembre.

Segons el decret de convocatòria, es podran presentar candidatures fins al 22 de gener, que es publicaran i ratificaran sis dies després, i la campanya electoral s'allargarà del 29 de gener fins al 7 de febrer.

L'endemà d'acabar les eleccions es donarà a conèixer el resultat provisional, i un cop passat el termini per resoldre possibles reclamacions, els resultats definitius es proclamaran el 17 de febrer.

El guanyador de les eleccions haurà d'acceptar el càrrec dos dies després de la proclamació.

PUIGDEMONT

En espera de saber el nom dels aspirants a la presidència del CdRep, una junta gestora es fa càrrec de la gestió de l'òrgan independentista des de la sortida de Puigdemont per dissipar possibles dubtes sobre la independència del procés electoral.

No obstant això, l'avançament electoral va coincidir amb el fet que una auditoria encarregada per la mateixa entitat revelés que l'eurodiputat de Junts i l'aleshores vicepresident del CdRep, Toni Comín, es va gastar 15.530 euros "no justificats".

L'informe pericial va concloure que hi havia dues partides del CdRep que "no es poden processar d'acord amb la normativa belga", una de les quals referent a les despeses de Comín, que es concreten en cinc pagaments: una multa de trànsit de 363 euros; el lloguer d'un vehicle durant 15 dies per 1.997,35 euros; el d'un apartament durant 15 dies per 2.562; el pagament d'impostos d'un apartament a Lovaina (Bèlgica) per 4.608 euros, i 6.000 euros retirats en efectiu.