El CdRep convoca eleccions anticipades i Puigdemont no repetirà com a president

Constitueixen una gestora i veuen necessari "auditar" la seva activitat després de les despeses de Comín

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República (CdRep) convocarà eleccions anticipades després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hagi estat elegit nou líder de Junts, per la qual cosa no es tornarà a presentar a la presidència de l'òrgan independentista.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que la decisió de convocar eleccions es va prendre dilluns i que, en conseqüència, també s'ha destituït tots els membres de la direcció de l'ens.

També es va acordar, de manera unànime, constituir una gestora fins que el futur president del CdRep triï la resta de membres de la direcció per garantir "la màxima transparència i garantia, i perquè no hi hagi cap dubte sobre la independència del procés electoral".

La gestora, que decidirà la data i el procés de les eleccions, la integraran el president i la secretària de la Mesa de l'assemblea territorial; la presidenta i la secretària de la Sindicatura, i dos membres de l'actual direcció que tindran la funció de facilitar el traspàs ordenat i efectiu.

REUNIÓ A BRUSSEL·LES

El CdRep ha detallat que, en una reunió celebrada el 12 d'octubre de manera presencial a Brussel·les, es va constatar la necessitat de fer canvis, que es van concretar en la trobada de dilluns.

De fet, en la reunió del 12 d'octubre Puigdemont ja va avançar que, si era elegit president de Junts, considerava que no podia continuar al capdavant del CdRep.

AUDITORIA

També exposen que, davant el nou escenari polític obert, cal esforçar-se per afavorir la unitat i la mobilització de l'independentisme, i per això argumenten la necessitat d'"auditar l'activitat i gestió del CdRep, seguir les recomanacions de millora i deixar la institució preparada per afrontar la nova etapa".

L'avançament electoral arriba després que una auditoria encarregada per la mateixa entitat revelés que l'eurodiputat de Junts i vicepresident del CdRep, Toni Comín, va gastar 15.530 euros "no justificats".

L'informe pericial va concloure que hi ha dues partides del CdRep que "no es poden processar d'acord amb la normativa belga", una referent a les despeses de Comín, que es concreten en cinc pagaments: una multa de trànsit de 363 euros; el lloguer d'un vehicle durant 15 dies per 1.997,35 euros; el d'un apartament durant 15 dies per 2.562; el pagament dels impostos d'un apartament a Lovaina (Bèlgica) per 4.608 euros, i 6.000 euros retirats en efectiu

REIVINDIQUEN EL SEU ROL

Amb un independentisme dividit i sense majoria al Parlament, el CdRep reivindica que el seu rol "és més necessari que mai", i per això volen, textualment, adaptar l'òrgan a la nova realitat si volen continuar exercint el seu paper de referència en l'independentisme.

Després de les eleccions anticipades, consideren que hauran de blindar al màxim la seva "independència i transversalitat" a més de garantir als registrats que les decisions es prenen amb llibertat i lluny d'estratègies partidistes.