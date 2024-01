El CdRep celebrarà eleccions al febrer per elegir la presidència que ara encapçala Puigdemont

Es faran entre el 15 i el 19 de febrer i la proclamació del president elegit el 24



BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República (CdRep) celebrarà eleccions entre el 15 i el 19 de febrer per elegir la presidència de l'entitat, que actualment encapçala l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont.

En un comunicat, expliquen que dilluns va començar el procés electoral per triar la presidència, cosa que consideren una "oportunitat per a tots els registrats de participar activament per reforçar el lideratge de la institució republicana que vol culminar el mandat de l'1-O".

En espera de saber si Puigdemont presentarà candidatura per repetir en el càrrec, el termini per fer-ho acabarà el 30 de gener, i el 4 de febrer es publicaran les que s'hagin presentat i ratificat.

Del 5 al 14 de febrer es farà la campanya electoral, i les eleccions a la presidència del CdRep començaran a les 9.00 hores del 15 de febrer fins a les 9.00 hores del 19 del mateix mes.

En un termini màxim de 24 hores després d'acabar les votacions, la Sindicatura Electoral farà l'escrutini general i haurà de fer públics els resultats.

Entre el 21 i el 22 de febrer, els candidats poden presentar reclamacions a la Sindicatura Electoral sobre els resultats, que les haurà de resoldre durant els dos dies posteriors per poder proclamar definitivament el president del CdRep el dissabte 24 de febrer.

Posteriorment, el president elegit tindrà la potestat de formar el seu "nou govern" i acabarà l'actual etapa en funcions de l'equip actual.

SINDICATURA ELECTORAL

Els nous membres de la Sindicatura Electoral, un cop acabat el mandat anterior, seran Teresa Rosell, llicenciada en Dret, mediadora familiar, professora i exmembre de la junta de govern del Col·legi d'Advocats de Tarragona.

Els dos membres titulars són Mireia Canals, llicenciada en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que, actualment, dirigeix la Fundació Catalunya Fons, i Marc Alomà, també advocat, expert en dret civil i administratiu.

Un altre professional del dret com a advocat, Sergi Blàzquez, serà un dels membres suplents, i l'altre el doctor en Dret i professor associat de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona (UB), Antoni Ferré.