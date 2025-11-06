CCOO valora "positivament" l'aprovació de l'Estatut del Becari en el Consell de Ministres

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha valorat "positivament" l'avantprojecte de llei de l'Estatut de les persones en formació pràctica no laboral en l'àmbit de l'empresa, conegut com l'Estatut del Becari, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, informa en un comunicat aquest dijous.
La norma, impulsada pel Ministeri de Treball i Economia Social més de 2 anys després de presentar-se, ara s'haurà tramitar al Congrés, a fi de regular les pràctiques no laborals en empreses, definir-ne el marc jurídic i establir els drets i obligacions de les persones en formació.
El sindicat es reunirà amb els grups parlamentaris al Congrés perquè l'Estatut del Becari avanci "com una mesura per posar fre a la precarietat que viuen els joves".
Considera que la tramitació al Congrés és "un camí que no serà fàcil a causa d'una situació política complicada" i davant els detractors d'una norma que, a parer seu, canvia substancialment la cultura de les pràctiques en formació dels joves del país.
Entre alguns punts clau, CCOO destaca l'habilitació d'una tutoria adequada, perseguir i detectar el frau, la participació de la representació legal dels treballadors o la inclusió en els mecanismes de prevenció de riscos laborals, entre d'altres.