CCOO valora "molt positivament" la primera jornada de la vaga del metall de Barcelona

CCOO Indústria de Catalunya ha valorat "molt positivament" el seguiment de la primera jornada de la vaga del metall de Barcelona aquest dimecres, que acabarà dijous, i assegura que la participació en el torn de nit de dimarts i el d'aquest matí ha estat del 100% en les empreses grans i mitjanes que representa.
El sindicat, organitzador de la vaga juntament amb UGT de Catalunya, ha destacat que les plantes d'Ebro, La Farga, Fainsa, Kostal, Ficosa, Denso BCN, Gestamp, PAM, Marelli, Mecalux, Motherson, Shandar i J. Juan, entre d'altres, "estan aturades i la gent no ha entrat a treballar", informa en un comunicat aquest dimecres.
En espera de recollir les dades de la resta de pimes del sector, dona per segur que "la vaga està sent un èxit" i ha cridat a secundar-la i anar a les mobilitzacions: aquest dimecres a les 12.00 s'ha convocat una protesta davant de Foment del Treball, on la patronal UPM té la seu, i es manifestaran dijous.