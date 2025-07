CCOO i la UGT veuen el retard del debat per reduir la jornada com "un fracàs" del Govern central

2.500 persones exigeixen a Barcelona el "desbloqueig" de la negociació col·lectiva

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO i la UGT de Catalunya han qualificat de "fracàs" del Govern central l'ajornament del debat a la totalitat al Congrés sobre el projecte de llei per reduir la jornada laboral fins a les 37,5 hores, que finalment tindrà lloc al setembre.

Així ho han manifestat en una atenció als mitjans abans de la mobilització convocada per tots dos i a la qual han assistit unes 2.500 persones, segons l'organització, per exigir el "desbloqueig" de la negociació dels convenis col·lectius i la reducció de la jornada laboral davant la seu de Foment del Treball, a Barcelona.

"El trasllat al setembre de la reducció del temps de treball és un fracàs del Govern central i de la majoria d'investidura, en concret, amb qui estaven negociant l'acceptació a tràmit, que és amb Junts", ha criticat el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.

A parer seu, les parts implicades en la negociació "han tingut prou temps per arribar a un acord, aproximadament mig any, i encara fa més temps que s'ha estat parlant d'aquesta situació".

En la mateixa línia, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, considera una puntada de peu cap endavant l'ajornament del debat i ha exigit a Junts que se situï, textualment, a quin costat vol ser.

UN MOMENT DE "BENEFICIS HISTÒRICS"

López ha defensat la necessitat de tenir el debat sobre la reducció de la jornada laboral en un moment de "beneficis històrics i increments de productivitat", i ha afegit, textualment, que a Catalunya no hi ha problemes per a la creació de riquesa, sinó en el seu repartiment.

"Estem amb beneficis històrics empresarials i el risc de pobresa a Catalunya continua sent del 24%. Un de cada tres nens a Catalunya té risc de pobresa", ha detallat.

En al·lusió al "bloqueig" dels convenis, López ha assenyalat que es tracta d'una situació que afecta 61 convenis i, per tant, 1,3 milions de treballadors catalans.

Així mateix, ha dit que el problema a Catalunya no són les condicions dels treballadors, sinó l'habitatge: "Reduint un 30% el preu de l'habitatge, es podrien generar 410.000 nous llocs de feina", ha especificat.

PODER ADQUISITIU

Per la seva banda, Ros ha explicat que les empreses centren el debat en la productivitat i l'absentisme laboral, però que el principal problema "és el poder adquisitiu".

"A la gent cada vegada li costa més arribar a final de mes. La millor eina és recuperar el poder adquisitiu, apujar el salari mínim interprofessional i els increments salarials per conveni, amb casos com l'hostaleria", ha ressaltat.

Finalment, Ros ha destacat que les mobilitzacions per exigir la reducció de la jornada laboral i el desbloqueig de la negociació col·lectiva "continuaran al setembre".