CCOO i la UGT criden a la vaga i critiquen els atacs de les "forces reaccionàries"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, han cridat a la mobilització per a la vaga general del pròxim 11 de novembre i han criticat els atacs de les "forces reaccionàries" a la convocatòria, en paraules de López.
Ho han expressat aquest dimecres en una roda de premsa al Parlament amb els grups PSC-Units, ERC i els Comuns, i han assenyalat una "coordinació" dels qui estan en contra de la convocatòria per qüestionar-ne la legalitat.
López ha instat a fer vaga a favor de l'organització col·lectiva i per avançar en drets per a les majories socials "davant aquells que neguen la política, les institucions i totes les estructures d'intermediació i defensen una societat d'individus competint entre ells".
"Aquesta vaga arriba en un moment en què la gent treballadora ha dit prou. Prou de perdre poder adquisitiu, les empreses baten rècords de beneficis; prou d'especular amb l'habitatge, i prou de veure com els nostres serveis públics estan cada dia més tensionats", ha sostingut.
López ha destacat la voluntat que amb la vaga les patronals "s'asseguin a negociar el repartiment primari de la riquesa via salari" i es legisli a totes les administracions per garantir el dret a l'habitatge.
COST DE LA VIDA I DE L'HABITATGE
Per la seva banda, Ros ha criticat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi demanat als sindicats desconvocar la vaga i ha sostingut: "La patronal espera que guanyin els seus per retallar".
Ha cridat a donar una resposta des del sindicalisme i l'organització col·lectiva a favor de la justícia social i la democràcia, i ha apuntat als resultats electorals de les 'midterms' als EUA com una "onada positiva" després de la victòria de Lula da Silva al Brasil.
"És una vaga general per l'esperança, l'esperança de coses tan concretes com poder arribar a final de mes. Perquè sabem que el cost de la vida i el cost de l'habitatge són dues cares de la mateixa moneda", ha afegit Ros.
"RELACIÓ ENTRE LA POLÍTICA I EL CONFLICTE SOCIAL"
Tant López com Ros han agraït al Parlament la declaració institucional de suport a la vaga que va aprovar dimarts la Junta de Portaveus amb els vots a favor del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP; el vot en contra de Junts, el PP i Vox, i l'abstenció d'AC.
"Només Junts s'alinea amb el PP i Vox votant-hi en contra, igual que amb els decrets d'habitatge o la reducció de jornada. (La declaració) demostra que hi ha una altra manera d'entendre la relació entre la política i el conflicte social, allunyada dels atacs", ha sostingut la líder de CCOO.
Ros també ha destacat la importància que el Parlament faci declaracions en aquest sentit, "donant un missatge connectat amb la realitat dels carrers de Catalunya i de l'Estat".