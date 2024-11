CCOO i la UGT convoquen una vaga en el sector social de Catalunya el 5 de desembre

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO i la UGT han convocat una vaga en el sector social de Catalunya el pròxim 5 de desembre "davant el bloqueig de les negociacions" del conveni col·lectiu, informa CCOO en un comunicat aquest dilluns.

Els sindicats han explicat que exigeixen millores salarials i laborals i han criticat "l'espoli a les persones treballadores perpetrat per les entitats del tercer sector".

La proposta dels sindicats inclou una pujada salarial mínima del 3,5% el 2025, amb un increment garantit del 2% per al personal de cicle continuat, la revaloració dels complements existents i la reducció de la jornada laboral a 1.701 hores anuals, a més d'un augment anual dels sous de més del 8% a partir del 2027.

Han recordat que des del 2020 ha augmentat un 18% el finançament dels serveis socials, mentre que "els salaris del sector només han crescut un 12,35%".

El president de la patronal La Confederació, Jordi Roman, ha lamentat en unes declaracions a Europa Press que la negociació està sent "molt complicada" i ha dit que és, entre altres motius, per l'infrafinançament de les entitats socials i la manca de concreció de les tarifes del servei per al 2025.