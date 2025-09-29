CCOO i la UGT convoquen una vaga el 15 d'octubre a Catalunya en solidaritat amb Palestina

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els secretaris generals de CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya, Belén López i Camil Ros, presentaran aquest dimarts al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat una petició de convocatòria de vaga per al 15 d'octubre contra "el genocidi a Palestina", informen tots dos sindicats en un comunicat aquest dilluns.
En aquesta conselleria, els secretaris generals seran rebuts per la directora de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del departament.
Posteriorment, tots dos participaran en la roda de premsa de la presentació del manifest per a la manifestació del 4 d'octubre en commemoració dels 2 anys de l'inici del "genocidi a Palestina", que tindrà lloc a la plaça del Rei a les 11 hores i convocada per Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina.