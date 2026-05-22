CCOO i UGT Catalunya desconvoquen les vagues a Rodalies després d'acordar millores

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats CCOO i UGT Catalunya han desconvocat les vagues previstes per al 27 de maig i el 5 de juny a Rodalies, després que una reunió amb la direcció de la companyia hagi acabat en un acord sobre millores en el servei, expliquen en els respectius comunicats aquest divendres.
L'acord contempla, entre altres mesures, engegar un procés de mobilitat funcional per cobrir places vinculades a la intervenció, la qual cosa permetrà "avançar en la cobertura de les necessitats operatives existents" i millorar el servei, expliquen tots dos sindicats.
També expliquen que la companyia s'ha compromès a traslladar "a l'àrea competent" la necessitat de valorar un reforç de la seguretat, tant per als treballadors com per als usuaris.
La companyia ha explicat que tant l'acord com la desconvocatòria són una bona notícia per als usuaris de Rodalies.
Tots dos sindicats, per la seva banda, també han valorat positivament l'acord, i s'han compromès a "continuar treballant per garantir unes condicions laborals adequades i un servei públic de qualitat".