CC.OO. i UGT de Catalunya defensen que "l'ofensiva reaccionària només es pararà amb més drets"

Alberto Paredes - Europa Press
López reivindica l'acord amb el Govern en Educació "aconseguit pels sindicats majoritaris"
BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya i UGT de Catalunya han cridat a combatre a l'extrema dreta des del sindicalisme: "L'ofensiva reaccionària només es pararà amb més drets, no amb 'tiktoks', 'reels' i altres experiments", ha assegurat la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López.
Així s'ha pronunciat juntament amb el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, al final de la manifestació per l'1 de Maig a Barcelona, que ha sortit sobre les 12 hores de la plaça Urquinaona i ha recorregut tota la Via Laietana, i que ha congregat a unes 2.500 persones segons la Guàrdia Urbana.
López ha reivindicat l'acord per millorar les condicions laborals dels professors aconseguit entre CC.OO. i UGT amb el Govern, i que ha estat criticat per altres sindicats, que han decidit convocar diverses jornades de vaga.
"Hem de posar en valor l'acord d'Educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que som UGT i CC.OO.", ha subratllat López, que ha sostingut que el pacte ha assenyalat el camí però que s'ha de continuar lluitant.
INTERVENCIÓ DE L'HABITATGE
També ha reclamat una intervenció pública "decidida" del mercat immobiliari, ja que assegura que l'habitatge és la major font de desigualtat, i ha exigit que hi hagi una pròrroga dels contractes de lloguer, després del que ha lamentat el vot en contra d'aquesta mesura de PP, Vox i Junts.
Ha exigit una reforma de l'acomiadament que garanteixi que "per sobre dels drets de les empreses" estan els de els treballadors, i ha criticat que la patronal acusament als treballadors de fer frau amb les baixes mèdiques.
"Aquest país té un problema de presentisme" i no d'absentisme laboral, ha subratllat López, que ha reivindicat el dret a la salut i ha lamentat que hi ha treballadors als quals se'ls penalitza per no anar a treballar estant malalts.
Ha mostrat la seva solidaritat amb els activistes de la Global Summud Flotilla que han estat capturats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, i ha assegurat que els drames humanitaris de la guerra a Orient Mitjà "acaben afectant a tota la classe treballadora".
CAMIL ROS
Per la seva banda, Ros ha cridat a convèncer als treballadors que no votin opcions d'extrema dreta en les properes eleccions i ha equiparat al president d'Estats Units, Donald Trump, amb Vox i Aliança Catalana: "Pensen el mateix".
Ha defensat que a els qui més perjudiquen les polítiques de l'extrema dreta és als treballadors i ha avisat: "Si no voleu que passada el mateix que a EUA, no podeu votar el mateix", ha reclamat.
El líder d'UGT s'ha preguntat què guanyen els treballadors votant contra els seus propis interessos, i ha insistit: "Al feixisme ho podem parar mobilitzant-nos".
REGULARITZACIÓ
També ha definit les fronteres com un punt de trobada i ha reivindicat la regularització d'immigrants impulsada pel Govern, després del que ha assegurat que només hi ha dos models: "El de l'odi i el de la integració".
Ros ha demanat l'absolució dels sindicalistes d'UGT para els qui la Fiscalia està demanant penes de presó per agressió en un piquet en la vaga general de 2012, i també la llibertat per al membre d'UGT capturat per Israel mentre participava en la Global Summud Flotilla.
Ha cridat als treballadors a agrupar-se i solidaritzar-se entre ells i a no viure només de la crítica, després del que ha demanat "lluitar perquè l'esperança torni a ser una cosa normal del dia a dia".