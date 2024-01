CCOO i la UGT anuncien mobilitzacions per l'ERO de Venca que afecta 155 treballadors

Els sindicats afirmen que encara no s'ha obert el període de negociació amb l'empresa

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats CCOO i la UGT han cridat a participar en la protesta que els treballadors de Venca han convocat davant l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) a la totalitat de la plantilla, 155 treballadors, han informat a Europa Press aquest dimarts.

L'empresa, que ha rebutjat fer declaracions en ser preguntada per Europa Press, va impulsar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a l'abril, amb afectació a "una part" de la plantilla, per la disminució de la producció.

Els sindicats han detallat a Europa Press que aquest dimarts encara no s'ha obert el període de negociació amb la companyia --dedicada a la venda de productes 'online'--, que està previst que duri 30 dies.

Han criticat que 59 treballadors estiguin sotmesos a permisos retribuïts per Fogasa, la qual cosa comportarà un "retard" en el pagament de la nòmina.

La protesta s'ha convocat per a aquest dissabte, 27 de gener, a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a les 12 hores.

SUBHASTA

Venca va presentar un concurs de creditors voluntari d'extinció al desembre i està en subhasta, davant la possibilitat que hi hagi un comprador de la unitat productiva.

Els sindicats estan "en contacte" amb la delegació de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, han confirmat les dues administracions.

També busquen "ajuts oficials" per aconseguir beneficis a un possible comprador de l'empresa; si es donés aquesta operació, preveuen crear una taula de reorganització per reinserir la plantilla afectada.