CCOO i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per l'habitatge i salaris dignes

MADRID, (EUROPA PRESS)
Els sindicats CCOO i UGT han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per a aquesta tardor amb l'objectiu de reivindicar salaris dignes i garantir l'accés a un habitatge digne, una mesura que haurà de ser ratificada pels seus respectius òrgans màxims d'adreça, segons han anunciat ambdues organitzacions en un comunicat.
Les centrals sindicals donen aquest pas després del rebuig en el Congrés dels Diputats als reials decrets-lleis sobre habitatge divendres passat. Davant d'aquesta situació, han decidit incorporar les reivindicacions de l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials, en confluència amb moviments de llogaters i associacions veïnals.
La data definitiva de la jornada d'atur de 24 hores es perfilarà de forma conjunta amb aquestes plataformes socials i el Sindicat de Llogateres, amb l'objectiu de mobilitzar a les persones treballadores per secundar aquest atur general de 24 hores, pel dret a l'habitatge i salaris dignes per pagar-la.
"Les manifestacions del cap de setmana passat han mostrat la força d'aquesta demanda, i la resposta ha de construir-se entre totes les organitzacions que la sostenen", argumenten.
Els sindicats emmarquen aquesta protesta en les seves demandes per al VI Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) -on plantegen pujades salarials d'entre el 4% i el 7% amb clàusules de revisió- i en el seu 'Decàleg pel dret a l'habitatge', que exigeix un pacte social, la limitació de lloguers, la creació d'un parc públic d'habitatges protegida "i permanent" i l'aplicació "efectiva" de la Llei pel Dret a l'Habitatge en tots els territoris.
Amb aquesta convocatòria, CCOO i UGT apel·len tant a les organitzacions empresarials, perquè desbloquegin la negociació col·lectiva i assegurin retribucions que cobreixin béns bàsics, com a les administracions públiques amb competències en la matèria perquè apliquin de forma efectiva la legislació sobre el dret a l'habitatge.