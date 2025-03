CCOO trencarà la negociació de l'ERO de Cellnex si no es garanteixen unes "condicions dignes"

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertat que trencarà les negociacions sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per Cellnex en dues filials si no es garanteixen unes "condicions dignes", afirma en un comunicat aquest divendres.

Cellnex va comunicar al febrer als agents socials la voluntat de negociar i acordar un ERO en les societats Tradia i Retevisión a Espanya que afectaria 247 persones --9% de la plantilla del grup--, per "motius organitzatius, productius i tecnològics".

El sindicat ha reclamat "una sortida digna i no traumàtica de les 247 persones que inicialment estan afectades per aquest acomiadament col·lectiu" i ha criticat que l'empresa no dona estabilitat i garanties de futur a la plantilla que continuarà a l'empresa.

Ha explicat que una de les "reivindicacions irrenunciables" en la negociació és la pròrroga del conveni col·lectiu i de l'acord del treball a distància.

"Si es depassen aquestes línies vermelles, CCOO no tindrà cap dubte a adoptar mesures dràstiques, com no validar ni confirmar aquest acord, després d'innombrables negociacions col·lectives de convenis i sortides voluntàries amb l'acord de les dues parts", ha afegit.