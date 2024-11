CCOO situa en el 70% el seguiment de la vaga del transport per carretera

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la negociació col·lectiva del sector carretera de CCOO de Catalunya, Luis González, ha situat en el 70% el seguiment de la vaga en el sector del transport de viatgers a Catalunya aquest dijous.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa en la manifestació convocada pel sindicat a Barcelona, que ha aplegat 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, i 500, segons el sindicat.

González ha lamentat que no hi ha un "acord signat amb garanties" per avançar l'edat de jubilació dels treballadors del sector, ja que l'acord s'emmarca en un reial decret llei que ha d'aprovar el Congrés dels Diputats.

Ha dit que l'actual normativa té "les mateixes garanties" que han utilitzat altres sectors com el transport de mercaderies o de grues autopropulsades per avançar l'edat de jubilació.

Ha retret que anticipar l'edat de jubilació de més de 80.000 treballadors a Espanya "penja d'un fil".