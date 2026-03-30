CC.OO. rebutja la nova decisió del TSJC sobre el decret català a les escoles

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Educació de CC.OO. de Catalunya ha manifestat aquest dilluns el seu rebuig davant de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'ordenar l'execució provisional de la sentència que anul·la diversos articles del Decret 91/2024, regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català.
En un comunicat, el sindicat considera que aquesta nova resolució judicial "suposa un nou atac al model d'escola catalana", del que ha dit que garanteix la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l'alumnat.
L'organització ha assenyalat que aquest decret, impulsat pel Govern de la Generalitat, tenia com a objectiu reforçar el paper del català com a llengua vehicular del sistema educatiu, i que la seva suspensió i posterior anul·lació parcial "responen a una sostinguda ofensiva que judicialitza la política lingüística i qüestiona un consens educatiu àmpliament compartit".
Davant d'aquest escenari i com a sindicat signant del Pacte Nacional per la Llengua, CC.OO. ha expressat el seu "compromís ferm amb la defensa i promoció del català a l'escola, especialment en un context social i educatiu cada vegada més divers".
Així mateix, ha mostrat el seu suport a les iniciatives del Govern i de la comunitat educativa per recórrer aquesta decisió, ha exigit "respecte per l'autonomia pedagògica dels centres i les competències educatives de Catalunya" i ha reclamat que es posi fi a la judicialització del model educatiu, segons el sindicat.