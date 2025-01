CCOO mantindrà la protesta del 2 de febrer "passi el que passi" en la negociació de l'òmnibus amb Junts

VALÈNCIA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha assenyalat aquest dimarts que "passi el que passi en la negociació" entre el Govern central i Junts sobre el decret òmnibus, el sindicat manté la mobilització prevista per al 2 de febrer amb la "intenció d'alinear la majoria parlamentària amb el que demana la majoria de la societat".

Sordo ha instat el Govern central a tenir "flexibilitat sobre els continguts del decret per concitar més suports i per tant la seva convalidació per una majoria parlamentària", però ha assenyalat que "no es poden trossejar les mesures en matèria de Seguretat Social".

Unai Sordo i la secretària general de CCOO PV, Ana García, han atès els mitjans de comunicació a València per valorar les mesures socials i laborals per pal·liar els efectes de la dana.