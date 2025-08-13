CC.OO. lamenta la mort d'un temporer a Lleida i prendrà mesures si es va incomplir la normativa

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya ha lamentat la mort d'un temporer a Alcarràs (Lleida) durant l'onada de calor aquest dilluns, que a l'espera d'una confirmació oficial, consideren que podria tractar-se d'un accident laboral, per la qual cosa avisa que, en cas d'incompliment de la normativa de riscos, el sindicat es reserva emprendre mesures.
"No podem deixar en cap cas de denunciar que per desgràcia aquests incompliments es produeixen molt més habitualment del que es vol fer creure, algú haurà de donar explicacions de com es pot arribar a justificar que una persona estigui treballant per sobre dels 40 graus de temperatura", afirmen en un comunicat aquest dimecres.
Considera el sindicat que els avanços en matèria de riscos laborals "encara estan lluny d'una campanya agrària que garanteixi unes condicions laborals dignes que arribin" a tots els treballadors, per la qual cosa insten a les parts implicades a sentir-se interpel·lades perquè mai més calgui lamentar la pèrdua d'una vida, en les seves paraules.