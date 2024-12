CCOO insta el Govern central a presentar a agents econòmics i socials la proposta de condonar deute a les CCAA

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -

Comissions Obreres (CCOO) ha instat el Govern al fet que traslladi als agents econòmics i socials la proposta sobre la condonació total o parcial del deute contret amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), plantejada aquest divendres a la Conferència de Presidents celebrada a Santander.

A més, segons destaca el sindicat en un comunicat, instarà les comunitats autònomes a posicionar-se sobre aquesta qüestió i els reclamarà la convocatòria dels marcs de diàleg social als seus territoris respectius.

Així, CCOO sol·licitarà al Govern central, així com als autonòmics, reunions tripartides per conèixer la proposta sobre condonació del deute i "aclarir" així la posició de cada administració.

El sindicat remarca que la proposta d'avançar en un acord que permeti la condonació de tota o part del deute que les CCAA van contreure amb l'Estat després de la crisi financera del 2008, "és una condició necessària, encara que no suficient, per renovar el model de finançament autonòmic i garantir un finançament adequat de serveis públics essencials".

És per això que CCOO advoca perquè es dugui a terme també una reforma fiscal, per situar Espanya "en la millor posició per abordar la renovació del model de finançament autonòmic".