CCOO entrega un any més els seus comptes a la Sindicatura de Comptes en un "exercici de transparència"

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha entregat els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes com un "exercici de transparència", una acció que duu a terme cada any, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Es tracta d'un tràmit que no està obligat a fer per llei, però que el sindicat executa per garantir la legalitat i la transparència i per reafirmar el seu "compromís amb l'afiliació".
El sindicat ha considerat que fer una auditoria dels comptes hauria de "ser un imperatiu per a qualsevol organització social i sindical", i ha recordat que el 85% dels seus ingressos provenen de fons propis.