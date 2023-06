CCOO diu que l'IPC confirma l'"èxit" de les polítiques de contenció de la inflació

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha dit que les dades d'índex al preus de consum (IPC) d'aquest maig confirmen l'"èxit" de les polítiques de contenció de la inflació que s'han aplicat, i destaquen l'excepció ibèrica d'entre totes elles.

Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat aquest dimarts a la publicació de les dades de l'IPC de maig, que marca un augment del 3,2% interanual a Catalunya i del 6,1% en el cas de la inflació subjacent al conjunt d'Espanya.

Però ha alertat que l'increment interanual dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques al maig ha estat de l'11,5% i, "per tant, molt per sobre del que han estat l'increment dels salaris o de les rendes contributives i assistencials".