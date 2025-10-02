CCOO diu que l'atur a Catalunya baixa més en els homes i alerta que creix en els joves

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha destacat que la reducció de l'atur a Catalunya del mes de setembre "beneficia en gran mesura els homes" i que, per contra, l'atur juvenil ha pujat, informa en un comunicat aquest dijous.
Ho ha apuntat després de conèixer-se les dades del Ministeri de Treball i Economia Social sobre l'atur del mes de setembre, que a Catalunya va baixar en 5.293 persones al setembre (-1,62%) respecte a l'agost, tot i que l'atur juvenil va créixer en 1.850 persones de menys de 25 anys (+8,8%) respecte al mes anterior.
"És molt evident que els menors de 25 anys no participen en la tendència general de reducció de l'atur, sinó que veuen incrementat el seu nivell d'atur, tant en termes interanuals com en relació amb el mes anterior", ha puntualitzat el sindicat.