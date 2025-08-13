CC.OO. desvincula el repunt de la inflació de la tendència dels últims mesos

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya ha afirmat que el repunt de la inflació a Catalunya i en el conjunt d'Espanya "no afecta substancialment a la tendència dels últims mesos", que en paraules seves s'ha caracteritzat per una contenció en el nivell general de preus.
Ho ha manifestat aquest dimecres, després de conèixer-se les dades de l'Índex de Preus de Consum (IPC) de juliol de 2025, que es va situar en el 2,3%, tres dècimes més que al juny (2%) i quatre per sota de la mitjana espanyola (2,7%).
"Aquest repunt s'explica per dos factors: l'habitual pujada de preus als serveis turístics en aquesta època de l'any i un efecte estadístic que s'ha produït en comparar el preu dels productes energètics i els carburants d'aquest mes amb els del mateix mes de l'any passat", ha detallat el sindicat.