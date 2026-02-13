CCOO destaca el descens dels preus a Catalunya i la "resistència" a baixar del dels aliments

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha destacat textualment l'important descens dels preus i la previsió que es normalitzin durant els pròxims mesos al territori, però ha alertat sobre la "resistència" del preu dels aliments a baixar, en les seves paraules.
Ha reaccionat així a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) del gener, que a Catalunya es va reduir fins al 2% respecte a un any abans, mig punt menys que al desembre (2,5%), segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sindicat ha cridat a la prudència "davant una inflació subjacent que es resisteix a baixar" i ha afegit que cal alertar sobre la resistència també a la reducció dels preus per part d'alguns components bàsics del cistell de productes, com són els aliments, a parer seu.