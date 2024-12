CCOO desconvoca la vaga d'autobusos d'aquest dilluns per reivindicar la jubilació anticipada al sector

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

Comissions Obreres (CCOO) ha desconvocat la vaga general prevista per a aquest dilluns 9 de desembre de conductors d'autobusos urbans, interurbans i estatals en tota Espanya per reivindicar la jubilació anticipada al sector.

Segons s'ha indicat en una circular de CCOO, l'organització sindical ha decidit suspendre la jornada de vaga de transport amb autobús, per la qual s'havien establert uns serveis mínims del 50% a nivell estatal.

Aquesta vaga hagués estat la quarta jornada d'un total de set dies convocats inicialment, després de les que van tenir lloc el 28 d'octubre i 28 i 29 de novembre. L'11 de novembre també estava convocat però es va cancel·lar a causa dels efectes de la dana.

En aquesta ocasió, la vaga estava secundada per CCOO, amb més del 40% de representació al sector, així com per CGT, després que UGT i SLT es van retirar de la convocatòria després d'haver signat amb les patronals Confebús, Anetra i Atuc un compromís per sol·licitar la jubilació anticipada a les administracions una vegada entri en vigor un reial decret.