CCOO denunciarà el laudo arbitral que retarda les primeres eleccions sindicals en Glovo

Un laude arbitral va ajornar la setmana passada les primeres eleccions
PAMPLONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. denunciarà judicialment el laude arbitral que ha ajornat les primeres eleccions sindicals en Glovo, inicialment previstes per divendres passat 8 d'agost a Pamplona, a causa d'una "discrepància en la interpretació del cens".
"Aquest fet ha posat en evidència que, en la defensa dels drets de les treballadores i treballadors, no tot val per reduir números o manipular processos en perjudici de la democratització i la millora de condicions laborals", ha manifestat el sindicat en una nota de premsa.
CC.OO. ha criticat que el laude arbitral sobre el cens electoral "va ser facilitat a la mesa electoral i els sindicats participants amb amb prou feines un dia d'antelació sobre el dia de votació, en un procés on la transparència i la legalitat han de prevaler sobre interessos particulars".
"La discrepància sobre el nombre de persones electores ha portat a una retroacció del procés, una disminució en la representació en l'empresa a Pamplona i a la reestructuració del calendari electoral, que es reprendrà aquesta setmana per fixar la data de votació a inicis del mes de setembre", ha explicat.
En aquest sentit, l'organització ha avançat que denunciarà judicialment el laude arbitral, ja que considera que "el cens electoral no pot disminuir el nombre de treballadors i treballadores reals que estan d'alta a l'empresa després dels processos de laboralització als quals ha estat obligada".
CC.OO. ha censurat, així mateix, "l'actitud de l'empresa el 8 d'agost, que reunits per tractar de refer el calendari electoral juntament amb la mesa electoral i l'altre sindicat afectat, ha afirmat la seva intenció de seguir interferint en el dret de llibertat sindical. Per això, seguirà incomplint la legislació laboral i els reglaments d'eleccions sindicals sense facilitar el cens electoral actualitzat, la qual cosa atempta contra el dret de lliure presentació i votació dels treballadors que realment treballen a Glovo a Pamplona".
El sindicat ha destacat que es neguen a "defallir" i que la seva candidatura a les eleccions sindicals a Pamplona "no va a donar ni un pas enrere en el seu objectiu de dignificar les condicions laborals en aquesta empresa que sistemàticament precariza els riders".
"Aquesta decisió és un sot més per part de l'empresa de connivència amb un altre sindicat, convertit en una eina útil al servei empresarial, però només servirà per agafar més força fins al moment en el qual els treballadors de Glovo puguin exercir els seus drets i negociar les seves condicions de treball", ha conclòs.