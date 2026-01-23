CCOO demana un "protocol específic" per a la seguretat de Rodalies quan hi ha climatologia adversa

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha reclamat un "protocol específic" per reforçar la seguretat a Rodalies en futurs episodis de climatologia adversa, després que dimarts un maquinista en pràctiques morís en un accident ferroviari a Gelida (Barcelona), segons ha informat en un comunicat aquest divendres.
Dijous, CCOO i la UGT de Catalunya van mantenir reunions amb la Generalitat i el Grup Renfe per abordar aquesta qüestió i van demanar que quan hi hagi una meteorologia adversa es facin comprovacions prèvies de l'estat de la infraestructura abans d'autoritzar la circulació de trens.
El protocol que reclamen inclou la realització de marxes blanques (exploradores) per verificar l'estat real de la infraestructura abans del restabliment del servei, tant en la situació actual com de cara al futur.