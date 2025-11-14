CCOO demana mesures per frenar els preus de l'habitatge davant una pujada "imparable"

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat aquest divendres mesures efectives per garantir l'accés a l'habitatge després d'analitzar que els preus estan creixent d'una manera "imparable".
Així ha reaccionat en un comunicat a les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que assenyalen que els preus que més van pujar a l'octubre a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser en l'àmbit de l'habitatge (+5,5%).
"Aquest increment progressiu del preu de l'habitatge interpel·la el conjunt de la societat però, molt especialment els poders públics, que tenen competències en la matèria per actuar de manera decidida", ha afegit el sindicat.