CCOO demana més "impuls" per assolir la plena ocupació a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha celebrat que el mes de febrer a Catalunya hagi registrat la xifra més baixa d'atur en aquest mes des del 2008, tot i que ha reclamat més "impuls" per assolir la plena ocupació al territori.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren que l'atur va pujar en 2.039 persones al febrer a Catalunya (+0,63%), després de pujar un 0,61% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 327.253.
El sindicat ha qualificat de "bones dades" el nivell d'atur general, tot i que ha afegit algun matís com que els més joves, a diferència del que passa amb les persones de més edat, veuen augmentar l'atur juvenil, també en comparació interanual.