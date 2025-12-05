CCOO demana al Govern condicionar els ajuts al sector carni al manteniment de l'ocupació

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El sindicat CCOO de Catalunya ha reclamat aquest divendres a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat que tots els ajuts públics que es donin al sector carni per afrontar l'impacte del brot de pesta porcina africana (PPA) "estiguin condicionats al manteniment de l'ocupació".
"CCOO no permetrà que s'utilitzi aquesta crisi sanitària per fer reduccions de plantilla encoberts ni per justificar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de força major que no responguin exclusivament a raons sanitàries", ha reiterat el sindicat en un comunicat.
CCOO ha plantejat al Govern una revisió estricta dels ERTO que es vinculin amb el brot de PPA, a més del rebuig directe amb qualsevol procediment que no tingui una relació directa amb aquesta crisi i transparència i comunicació amb els sindicats en cadascun dels expedients presentats.
Les demandes de CCOO arriben després de la reunió mantinguda dijous passat amb el Departament de Treball, en la qual el sindicat "va poder traslladar la seva preocupació pel sector carni i la resta dels sectors vinculats afectats per la pesta porcina".
Finalment, l'entitat també ha sol·licitat un "seguiment continuat de la crisi" a través de la creació d'una taula de seguiment setmanal, la participació directa del Departament d'Agricultura o una actualització constant de les converses amb els països importadors.