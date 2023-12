CCOO demana al Consell Regulador del Cava que flexibilitzi la normativa per elaborar cava

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

CCOO d'Indústria de Catalunya ha demanat al Consell Regulador del Cava que flexibilitzi la normativa per elaborar cava davant la situació de preemergència per sequera.

En un comunicat aquest dilluns, ha assegurat que, a causa dels efectes de la sequera, "és crucial ajustar el reglament d'elaboració del cava" i donar-li la flexibilitat que tenen altres denominacions d'origen.

Ha dit que és una mesura "fonamental per preservar el futur del sector i l'ocupació", i que és un canvi que s'hauria d'aplicar en situacions excepcionals com l'actual per evitar que els actors del sector es vegin afectats i es mantingui la qualitat del producte.