CCOO convoca una vaga parcial indefinida a MM Fiber Packaging per un ERO que afecta 91 persones

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha convocat una vaga parcial indefinida a MM Fiber Packaging per l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta el 90% de la plantilla --91 dels 105 treballadors-- i que segons el sindicat comportaria, a la pràctica, el tancament del seu centre de treball de Montcada i Reixac (Barcelona).
La vaga comença aquest dilluns i es desenvoluparà cada dia en franges de 4 hores per a cada torn de la jornada laboral, informa el sindicat en un comunicat.
A més a més, també ha convocat una concentració aquest dimarts d'11.45 ha 14.30 hores davant el Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella de Barcelona.
CCOO ha rebutjat aquest expedient i ha exigit a la direcció de MM Fiber Packaging "la retirada immediata de l'ERO i l'obertura d'un procés de negociació amb la representació legal dels treballadors" per explorar alternatives als acomiadaments.
"No acceptarem que es tanqui una planta rendible i amb futur només per maximitzar beneficis empresarials", afegeixen.
El president del comitè d'empresa, Francisco Martínez, ha dit en unes declaracions a Europa Press que actualment estan en negociacions amb l'empresa, tot i que "sense un acord atractiu i just".
Per ell, MM està "vulnerant la dignitat dels treballadors, no només el seu lloc de feina".