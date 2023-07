CCOO convoca una vaga parcial de cinc dies a Wanner Technical Insulation de Tarragona

TARRAGONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha convocat una vaga parcial de cinc dies al centre que l'empresa Wanner Technical Insulation té a Tarragona, ha informat aquest dimecres el sindicat en un comunicat.

La vaga començarà el 31 de juliol i s'allargarà fins al 4 d'agost i els més de 40 treballadors convocats faran aturades de dues hores per torn, han assenyalat fonts de CCOO a Europa Press.

El sindicat ha exigit a l'empresa que pagui "les nòmines pendents": la nòmina del juny, la paga extra del juny i els retards del conveni col·lectiu.

A més a més, CCOO ha criticat que Wanner Technical Insulation està fent servir el salari dels treballadors per pagar deutes, tot i que l'empresa els ha assegurat que són "els bancs qui estan retenint els diners".

El sindicat ha explicat que "no ha estat possible arribar a un compromís o solució" amb l'empresa i que per això els treballadors han decidit secundar la vaga.