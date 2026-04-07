CCOO convoca una vaga a Glovo els pròxims 24, 25 i 26 d'abril

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO ha convocat una vaga a Glovo el 24 d'abril a partir de les 20 hores, el 25 d'abril durant tot el dia i el 26 d'abril de 12 a 16 hores, a més d'una concentració davant la seu de l'empresa a Madrid el 15 d'abril a les 18.30 hores, informa en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat ha assenyalat que l'aturada es deu a l'"abús laboral que pateixen els treballadors i treballadores de l'empresa després del procés de laboralització" que va finalitzar el 2025.
Ha afegit que "fa mesos que mira de negociar i millorar les condicions laborals" i ha lamentat que l'empresa porta la plantilla a una situació que ha definit de límit.
Entre les demandes de l'organització hi ha el cessament en l'aplicació d'un "règim sancionador il·legal" i que l'empresa renunciï a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 750 persones.
A més a més, reclama la negociació d'un conveni col·lectiu propi i que l'empresa "cessi en la seva obstinació d'obstaculitzar el procés d'organització de les persones treballadores a través de les eleccions sindicals que s'han estat fent des de fa uns mesos".