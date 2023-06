CCOO convoca tres dies més de vaga a H&M després del seguiment "massiu" en l'inici de les rebaixes

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El sindicat CCOO ha convocat la plantilla d'H&M a organitzar tres dies més de vaga de 24 hores després de l'"èxit massiu" que va tenir la primera jornada d'aturades, amb un seguiment del 80% i que va comportar el tancament d'un centenar de botigues arreu d'Espanya coincidint amb l'inici de les rebaixes, segons informa en un comunicat.

En concret, el sindicat ha tornat a cridar els 4.000 treballadors de la companyia de moda a un altre seguiment massiu de cara a l'aturada de dilluns, i ha avançat dos dies més de vaga per als dissabtes de l'1 i 8 de juliol.

CCOO ha recordat que aquestes mobilitzacions s'emmarquen en un context d'inici de la temporada de rebaixes d'estiu i per defensar els drets laborals i les condicions salarials dels treballadors.

"Volem remarcar no només que cada any s'avança aquesta data, també la condicions laborals i salarials precàries --a les quals ja està sotmesa la plantilla d'H&M--, que s'acusen per la manca de plantilla i, per tant, la càrrega de treball dels 4.000 treballadors", ha indicat.

D'altra banda, el sindicat ha mostrat "disposició i voluntat oberta" a continuar negociant amb la companyia de moda de cara a la nova convocatòria del SIMA.