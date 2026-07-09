Comissions Obreres commemora els 50 anys de l'Assemblea de Barcelona

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO ha commemorat aquest dijous els 50 anys de l'Assemblea de Barcelona del 1976, durant un acte en què el sindicat ha reivindicat el seu paper durant la Transició: "La democràcia, entre altres coses, existeix gràcies al paper de les i els sindicalistes de Comissions Obreres".
Ho ha dit el secretari general, Unai Sordo, en el seu discurs durant l'acte, en què també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i la secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López.
L'11 de juliol del 1976, una setmana després de caure el govern de Carlos Arias Navarro, CCOO va celebrar l'última assemblea clandestina de caràcter estatal a l'església de Sant Medir, al centre de Barcelona, amb més de 600 delegats de tot Espanya.
Sordo ha defensat la figura del sindicat ara que, segons ell, es qüestiona el paper constitucional i la capacitat d'intervenció col·lectiva i democràtica dels agents socials: "És molt important poder dir que, si enarborem aquestes banderes, que si tenim aquestes capacitats, és perquè ens ho vam guanyar".
Ha assegurat que CCOO és l'expressió col·lectiva d'un anhel: "Un anhel d'una societat que en els anys 60 aspirava a alguna cosa tan humana i tan revolucionària com voler viure millor materialment i, si se'm permet, espiritualment", amb drets laborals i condicions dignes dins i fora la feina.
"La transició d'una dictadura a una democràcia és un procés complex i necessàriament és un procés multicausal i no obeeix ni a un moviment ni a dos ni a tres. Però aquesta transició i aquesta arribada a la democràcia no s'explica a Espanya sense el paper fonamental de la mobilització dels treballadors i de la part més conscient de la societat", ha afegit.
A més, ha assegurat que la història no es repeteix però "de vegades rima i reverbera en el present", i ha afegit que bona part de la dreta que està marcant la pauta no prové del reformisme d'Adolfo Suárez, sinó del reaccionarisme de Manuel Fraga i de Carlos Arias Navarro, ha dit.
BELÉN LÓPEZ
Belén López ha assegurat que la democràcia espanyola es va construir gràcies a l'empenta de milers de treballadors que "van posar el règim contra les cordes" però ha lamentat que aquesta democràcia està amenaçada i en crisi.
"Estem patint una pèrdua de la centralitat del treball com a articulador de les lluites socials", i ha advertit que, quan el treball perd la centralitat, guanyen terreny altres eixos de conflicte, com els identitaris.
Per ella, aquests eixos són molt més còmodes per al capital, ja que "posen a competir les persones per uns recursos escassos, en lloc de lluitar per la distribució dels beneficis i per reclamar quotes més grans d'igualtat".
A més ha reivindicat que el sindicalisme de classe ja no s'entén sense el feminisme: "En aquelles fotos de l'Assemblea del 76 es destil·lava testosterona a mansalva. Les dones érem invisibles, teixint xarxes de solidaritat, però avui reivindiquem amb orgull que som un sindicat feminista".